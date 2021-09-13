O isimden yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz’da zincirleri kıran Türkiye ‘süper güç’ olmuştur!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı avukat Hasan İlter, yeniakit.com.tr kameralarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye ‘süper güç’ konumuna gelmiştir”

Türkiye’nin küresel anlamda etkinliğini her geçen gün daha da artırdığına dikkat çeken Hasan İlter, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, bugün ‘süper güç’ konumuna gelmiştir.” dedi.

“Türkiye, 15 Temmuz’dan sonra boğazındaki bağımlı olduğu zincirleri kırmıştır”

Tarihte Türkler tarafından 16 büyük imparatorluk ve aynı zamanda irili ufaklı onlarca devletin kurulduğunu hatırlatan Hasan İlter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim geleneğimiz ve kültürümüzde büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık bir hazırlık döneminden sonra yani 15 Temmuz 2016 tarihinde, alçak FETÖ’cüler tarafından planlanan darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesiyle, Türkiye boğazındaki bağımlı olduğu zincirleri kırarak yeniden imparatorluk olma yoluna girmiştir.”

“Dünyanın üçte ikisini yönettik”

Dünyada en çok dalgalanan bayrağın Türk bayrağının olduğunu söyleyen Hasan İlter, şunları söyledi:

“Türkiye’nin dünyadaki etkinliği gelecekte nasıl bir Türkiye olacağının da bir göstergesidir. Milli Savunma Sanayimizdeki gelişmeler olsun, alttan yetişen yeni nesil gençlerimiz olsun, Türkiye’nin dünyada kazanmış olduğu stratejik konum olsun… Bütün bunlar, bizlerin gelecekte dünyayı yönetmeye talip olduğunun göstergesidir. Geçmişte biz bunu yaptık. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar neredeyse dünyanın üçte ikisini yönettik. Bizim yönettiğimiz coğrafyalarda; kadim coğrafyamızda bize sempati duyan insanlarımız var. Bu insanlarımız, dört gözle bizi bekliyor. Bizim gelip onlara yardımcı olmamızı, onları yönetmemizi bekliyor. Zamanla bu konuda da çeşitli gelişmeler olacak ve devam edecektir.”

“Türkiye’nin imparatorluk tarihinin başlangıcı 15 Temmuz 2016 tarihidir”

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Hasan İlter, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bugün Afrin’de, Cerablus’ta, El Bab’da, İdlib’de oluşturduğu düzeni gören mazlum milletler, ‘Ne olur, gel bizi de yönet….’ şeklinde talepte bulunacaktır. Biz bunu geçmişte yaptık, yine yaparız. Türkiye olarak imparatorluk olduk mu, evet olduk. Bundan 50 yıl sonra Türkiye’nin yeni tarihi yazılırken, ‘Süper Güç Türkiye’ olarak 15 Temmuz 2016 tarihi tarihçiler tarafından başlangıç olarak kabul edilecektir. Türkiye’nin imparatorluk tarihinin başlangıcı 15 Temmuz 2016 tarihidir.”

“Amerika bugün yok olmanın eşiğinde”

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı avukat Hasan İlter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmparatorlukları ayakta tutan güçlü bir medeniyettir. Mutlaka güçlü bir medeniyetiniz olmalı aksi halde 50 ya da 100 yıl sonra tıpkı Rusya gibi yıkılıp gidersiniz. Amerika’nın da güçlü bir medeniyeti yoktur ve yıkılmaya mahkumdur. ABD bugün yok olmanın eşiğinde ve param parça olmanın sancılarını yaşıyor.”

“Türk-İslam medeniyetine dayalı bir imparatorluk olduk”

“Yani eğer siz güçlü bir medeniyet iddiasında değilseniz kurmuş olduğunuz imparatorluk 50-100 sene sonra dağılıp gidecektir.” diyen Hasan İlter, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim kültürümüz, geçmişteki tarihimize baktığımız zaman çok güçlü bir kültürümüz var…. Dünyanın en güçlü medeniyeti Türk - İslam medeniyetidir. Biz, Türk-İslam medeniyetine dayalı bir imparatorluk olduk ve bu imparatorluğumuz her geçen gün ve zaman gücünü, etkisini büyüyerek gösterecektir.”