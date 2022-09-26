O isimden şok "Akşener" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermenin, İYİ Parti'nin göz göre göre kendi ayağına sıkması anlamına geleceğini belirten Kurtuluş Tayiz, "Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yenilgiyi baştan kabul etmek anlamına geliyor. Bu durumda Akşener 'evet' diyorsa, o zaman ortada 'emir büyük yerden' gibi bir durum var. Zira Kemal Bey'in adaylığına 'evet' demenin akıl kârı olmadığını en çok İYİ Parti yöneticileri dile getirdi" dedi. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dayatma ve tehditle kendi partisine adaylığını onaylatmaya çalışıyor. Twitter'dan yoklama alıyor, "sağ baştan say" diyerek CHP'yi her sabah içtimaya tabi tutuyor. CHP'nin önde gelen isimleri, bu tehditlere boyun eğerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "evet" demek zorunda kaldılar. Şimdi sırada 6'lı masa var; onlar da "evet" derse iş biter.

Fakat düne kadar gerek CHP yönetimi ve gerekse de 6'lı masa bileşenleri, Kemal Bey'i "kazanamayacak aday" olarak anıyorlardı. Milletin günahı yok; CHP, Saadet ve İYİ Parti yöneticileri, Kemal Bey'in isminin aday olarak gündeme geldiği her konuşmada "biz kazanacak adayı mutlaka bulup çıkaracağız" şeklinde kıvırıyorlardı.

CHP'de Özgür Özel, 6'lı masadan Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener defalarca bu "kazanacak aday" mesajını Kemal Bey'e gönderme gereği duydu. "Millet ittifakı" için Kemal Bey "kazanamayacak adam" listesinde yer alıyordu.

Şu saatten sonra Kemal Bey'i "kazanacak adam"a dönüştürmek için biraz fazla çaba harcamaları gerekecek. Önce "kazanamayacak adam" diye fişlediler, şimdi de "kazanacak aday" diye satmaya kalkıyorlar!" Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan...

Kemal Bey'in adaylığına kesin gözüyle bakılsa bile henüz ortada resmi olarak netleşmiş bir durum yok. İttifaktaki kilit konumuna bakıldığında son noktayı Meral Akşener'in koyması beklenir fakat onun da "büyük yerlerden" habersiz bir karar alamayacağı görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermek demek, İYİ Parti'nin göz göre göre kendi ayağına sıkması demek. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yenilgiyi baştan kabul etmek anlamına geliyor. Bu durumda Akşener "evet" diyorsa, o zaman ortada "emir büyük yerden" gibi bir durum var. Zira Kemal Bey'in adaylığına "evet" demenin akıl kârı olmadığını en çok İYİ Parti yöneticileri dile getirdi. Şu saatten sonra İYİ Parti'nin kalkıp Kılıçdaroğlu'nu aday yapması pek mantıklı görünmüyor. Akşener'in partisi için son noktaya koyması gerekirken Kemal Bey'e "evet" diyerek teslim olması başka türlü açıklanmaz. Yine de oyunun bitmediğini vurgulamak gerekir; Akşener'in son noktayı koyma şansı hâlâ devam ediyor."