O isimden olay sözler! MİT, İsrail’de nokta operasyon mu yapacak? Yiğit anaların doğurduğu aslanların eli tetikte

Rahim Er, MİT'in 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 ajanı karşılıklı takas operasyonunu başarıyla gerçekleştirdiğini yazdı. Er, bu operasyonun ABD ve Rusya gibi büyük devletlerin şükranlarını kazandığını belirtti. MİT'in Hakan Fidan döneminde büyük başarılara imza attığını ve İbrahim Kalın'ın liderliğinde de aynı başarıları sürdürdüğünü vurgulayan Türkiye gazetesi yazarı Er, İsrail'e yönelik operasyon beklentilerinin arttığını ifade etti. Er, şunları kaydetti:

"İstihbarat ağı olmayan bir yapı devlet olamaz; böyle bir devlet, karanlıkta yol alır, önünü göremez…

Muhakkak ki önceki zamanlarda da vardır ama tarihler, uzak olmayan geçmişimizde istihbarat unsurumuzu Yavuz Sultan Selim Han’ın kurduğunu yazar.

“İstihbarat” denilen haber alma, işleme ve gereğini yapma mekanizmasını, tıpkı Hilafet kurumu gibi en iyi işleten Abdülhamid Han olmuştur. Ne yazık ki bu Padişah’tan sonra gelen iktidar da takip eden devirler de bu yapıyı “hafiye teşkilatı”, “jurnalciler” diye küçümsemeye, istihza etmeye kalkışmışlardı.

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Hâlbuki devlet hayatında devamlılık esastır. Tecrübesiz, heyecanlı ve bâzı âzalârı dış güçlerce kullanılan İttihad ve Terakki hükûmeti, devletin istihbarat varlığını dağıttığı için kısa süre sonra önünü göremediğini fark etti ve 1911’de Teşkilât-ı Mahsusa’yı kurdu. Teşkilat, 1918’e kadar bu isimle yaşadı. 1919-1920’de Karakol Cemiyeti adını aldı. 1920-1923’te MİM MİM Grubu denildi. 1926-1965 arasındaki ünvanı MEHR-Millî Emniyet Hizmet Riyâseti’dir. 1965’te MİT Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlıydı. Devletin, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçmesi üzerine müsteşarlık, başkanlığa dönüştürüldü MİT Başkanlığı da diğer birçok ehemmiyetli müessesemiz gibi CB’na bağlandı.

İstihbarat tarihimizin efsâne ismi, Teşkilatı Mahsusa dönemindeki hizmetleriyle Kuşçubaşı Eşref’tir. Takip eden yıllarda da her ne nam altında faaliyet göstermiş olursa olsun teşkilat mensupları, her türlü darlık ve zorluğa rağmen yılmadan, korkmadan vatan için koştular.

MİT, bütün zamanlarının en parlak dönemini Hakan Fidan zamanında yaşadı. Sn. Hakan Fidan, 2010-2023 yılları arasında meçhul bir efsane olarak vazife yaptı. Büyük işler çıkarıldı. Bugün MİT’in şevk ve dirayeti -şükür ki-yeni Başkan Sn. İbrahim Kalın sevk ve idaresinde artarak devam ediyor. Unutulmaz hizmetlere imzalar atılmakta. Çok daha büyük hizmetlerin geleceğinden şüphe edilemez. Nitekim dünya gündemine oturan bir takas mes’elesi beklenmiyordu. Hakkını cömertçe teslim etmeli ki değerli kurumumuz MİT, medâr-ı iftiharımızdır. Bu takdiri, fazlasıyla hak ettiğini, tarihî esîr veya tutuklu yahut rehine takası adlı becâyişteki muvaffakiyetiyle bir defa daha gösterdi.

1 Ağustos 2025 günü Ankara’da aralarında ABD ve Rusya Federasyonu’nun da olduğu 7 farklı devletin 26 ajanı karşılıklı takas muamelesi ve hassas bir organizasyonla memleketlerine gönderildiler. Asrın en büyük ajan mübadelesine şahid olundu. Dünyada gündem olan bu olay, yüksek şereftir. Sırada İsrail’de nokta operasyonu var.

Bu millet, MİT’ten bunu beklemekte. İsrail, siyonistler, cezalandırılmayı 40 bin kere hak etti. Şu çemkirmenin makul bir izahı olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsmail Heniyye’nin şahadeti münasebetiyle 2 Ağustos 2024 tarihinde 1 günlük yas ilân etti. Karar üzerine yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerimizde bayraklarımız, asılı oldukları gönderde yarıya indirildiler. Uygulama Tel Aviv’deki sefaletimizde de yapıldı. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medyadan sefaret çalışanlarımıza ve CB. Sn. Erdoğan’a çılgınca saldırma cür’eti gösterdi. Bir adım sonrası sefaretimize tecavüz ve -Allah muhafaza- CB Erdoğan’a suikasttır. Türk Devleti de Türk milleti de bu lafları hazmedemez.

Ankara, İsrail’i tanıma kararını geri çekmeli ve MİT de bu teröristlere karşı gereğini yapmalıdır. Sn. Erdoğan ve Sn. Bahçeli ve Cumhur İttifakı sözcüleri Arz ı Mev’ud’a kilitlenmiş soykırımcı İsrail için defalarca ve haklı olarak “terörist İsrail!!!” demediler mi? Öyle ise terör örgütü, devlet olarak tanınamayacağına göre vaktiyle işlenmiş bir günahın tövbesi yapılmalı ve tanıma kararı iptal edilmelidir.

MİT, dünyadaki benzerlerinden farklı, milletine ve devletine bağlı, nev’î şahsına münhasır yerli, millî ve tarihî bir kurumumuzdur. İsimsiz kahramanların, “biz, bir ölür, bin diriliriz!” diyen şehîd adaylarının, hatta -sanki-yaşayan şehîdlerin, a’dan z’ye mukaddes varlıklarımız için koşan serdengeçtilerin, yiğid anaların doğurduğu aslanların teşkilatıdır.

Son cümlemiz bizzat MİT’indir:

-Hâfıza olmadan; muhafaza olmaz!"