O isimden İYİ Parti'ye balans ayarı! “Önümüzdeki günlerde...” deyip açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışına Cumhur İttifakı'ndan daha çok CHP'nin 6'lı masadaki büyük ortağı İYİ Parti'nin tepki vermesinin tuhaf olmadığına işaret eden Kurtuluş Tayiz, "Nitekim, Tekin'in hedefinde İYİ Parti'den başkası yok" ifadelerini kullandı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gazeteciler, televizyoncular, siyasetçiler bilir; CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in partisinde özgün bir ağırlığı vardır. Tekin, oturduğu koltuktan fazlası bir ağırlığa sahip bir isimdir. "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin bu kadar büyük yankı uyandırması da bundandır.

Gürsel Tekin'in söz konusu açıklamalarına Cumhur İttifakı'ndan daha çok CHP'nin 6'lı masadaki büyük ortağı İYİ Parti'nin tepki vermesi tuhaf değildir. Nitekim, Tekin'in hedefinde İYİ Parti'den başkası yok.

Daha bir hafta önce İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa 6'lı masaya oy vermem" diyen bir vatandaşın videosu servis edilmişti.

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "Kamuoyu yoklamaları adaylık yarışında Kılıçdaroğlu'nu değil, Mansur Yavaş'ı önde gösteriyor" açıklamaları da CHP kanadında ciddi bir tepki uyandırmıştı.

Gürsel Tekin, söz konusu açıklamalarıyla aslında İYİ Parti'ye "öyle kurnazlık yok" demek istiyor ve ekliyor: "Madem 6'lı masadasınız o zaman masanın en önemli ayağı HDP değilmiş gibi 'milliyetçilik' oynayamazsınız!"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da "İYİ Partililer ağzımı açtırmasın" diyerek topa girdi ve sert bir dil kullandı. Yarkadaş "hem HDP'nin desteğiyle işbaşına gelen belediyelerde ballı ihaleleri kapacaksınız hem de HDP üzerinden CHP'ye posta koyacaksınız, yok öyle yağma" dedi.

CHP ve İYİ Parti arasındaki bu kavga, 2023'e doğru son düzlüğe girilirken 6'lı masayı çatırdatacak özelliktedir. Alttan alta süren çekişme ve rekabet, sona yaklaşılırken büyük kavgaya dönüşmektedir. Ya Kemal Bey'in adaylığına -ya da Kemal Bey'in dikte edeceği adaya- itiraz etmeyecekler ya da masa dağılacak. Önümüzdeki günlerde bu kavganın daha da boyutlanacağını söyleyebiliriz."