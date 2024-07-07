O isimden ilginç iddia: Erdoğan o görüşmenin ardından ağlamış ve bakın hangi talimatı vermiş

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarıyla görüştükten sonra ağladığını iddia ederek, davada “sonuna kadar gidilmesi" talimatını verdiğini yazdı.

Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhur İttifakı, çok önemli bir sınavdan geçiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanının gözyaşı dökmesine neden olan bir görüşmeden sonra mahkeme salonunda hakim olan hava, kulislerde ciddi kafa karışıklığı yarattı.

Mahkeme heyetine, kanıtlara göre karar verilmesi ve gereğinin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın duruşunun iletildiği anlatılıyordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanının davadan önce bir araya geldiği ve konuyu masaya yatırdığı iddia edildi.

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Parti kurmayları, Erdoğan’ın gerçeklerin ortaya çıkması için “sonuna kadar gidilmesini” istediğini anlatıyorlardı. Daha önemli ayrıntı, Cumhurbaşkanı’nın Ayşe Ateş ve kızlarını sarayda kabul ettiğinde, küçük kızın konuşmalarının başta Erdoğan olmak üzere orada bulunanları ağlattığı yönündeydi."