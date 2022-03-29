O isimden bomba iddia! Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'le...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'deki vefa buluşmaları kapsamında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ramazan ayında iftar davetinde bir araya geleceği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'deki vefa buluşmaları kapsamında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ramazan ayında iftar davetinde bir araya geleceği iddia edildi.
Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluşmak istediğine dair iddiaları köşesine taşıdı. Pehlivan, Gül’ün yakın çevresinin “Böyle bir durum yok” dediğini aktarırken “Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın” yorumunu yaptı.