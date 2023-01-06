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Siyaset O isimden bomba "Babacan" iddiası! Bunu yapacak
Siyaset

O isimden bomba "Babacan" iddiası! Bunu yapacak

Altılı masa ortaklarından DEVA’nın Genel Başkanı Ali Babacan’ın misyonu olduğuna dikkati çeken gazeteci Zafer Şahin, “Babacan’a ve partisine bu seçimde yüklenen misyon şu: AK Parti’ye oy veren muhafazakar Kürt seçmeni AK Parti’den uzaklaştırmak” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:52:00 -
O isimden bomba "Babacan" iddiası! Bunu yapacak

 

Altılı masa ortaklarının gelecek cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Zafer Şahin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Katıldığı CNN Türk yayınında konuşan Şahin, “Ali Babacan’a ve partisine bu seçimde yüklenen misyon şu; AK Parti’ye oy veren muhafazakar Kürt seçmeni AK Parti’den uzaklaştırmak. Buradaki strateji şu; seçimi ikinci tura bırakabilmek. Böylece ne olacak Kılıçdaroğlu ve CHP, geleneksel kendi oyu ve HDP oylarını alacak. Babacan tırtıklayabildiği kadar AK Parti’den oy alıp hala AK Partili olan muhafazakar Kürt seçmeni yanına çekecek.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisinin bu tartışmalar süresince de yıpranmamış olacağına dikkati çeken Zafer Şahin, Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığını ifade edeceğini belirtti.

'Masa, çoklu aday çıkaracak'

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çoklu aday çıkacak. Kemal Bey, Babacan ayrı çıkacak. İYİ Parti belki başka bir isim gösterecek. İkinci tura Kılıçdaroğlu’nun kalacağı bugünden belli.”

 

 

 

 

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