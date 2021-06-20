O isim uyardı: 30 Haziran’da sona eriyor

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olarak adlandırılıyor.

ÇKS kaydı yaptırmayan üreticileri uyaran Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kayıt yaptırmayan üreticilerin desteklerden yararlanamayacağını, tarım sigortası yaptıramayacağını ve kredi kullanamayacağını ifade etti.

ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısının son yıllarda azaldığı belirten Bayraktar, “Ülkemizde ÇKS’ye kayıt yapılabilecek 23 milyon hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2020 yılında ÇKS kaydı 15 milyon hektarla sınırlı kaldı.” diyerek yıllar içerisindeki ÇKS kayıtlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2010 yılında 2 milyon 318 bin çiftçi, 2020 yılında ise 2 milyon 111 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırmıştı. 2003-2020 yılları arasında ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısı yüzde 23,6 azalmıştır. Benzer şekilde 2003 yılında 16,7 milyon hektar, 2010 yılında 15,6 milyon hektar, 2020 yılında ise 15 milyon hektar alan ÇKS kaydına alınmıştır. Bu verilere göre 2003-2020 yılları arasında ÇKS’ye kayıtlı tarım alanlarında yüzde 10 oranında azalma olmuştur." dedi.

"ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler, tarımsal desteklerden faydalanamıyor"

Bayraktar, tarımsal faaliyete devam ettikleri hâlde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin karşılaşacakları mağduriyetleri de şöyle sıraladı:

"ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticiler yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamamakta, düşük faizli kredi kullanamamakta, TMO gibi kurumlara ürün verememekte, devlet destekli tarım sigortasına başvuramamaktadır. Uygulanan desteklemelerin yanı sıra yıl içerisinde yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden faydalanamamaktadır. Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekmektedir." diye ifade etti.

"Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verilecek"

2020-2021 tarımsal üretim yılında yaşanan kuraklığı da hatırlatan Bayraktar, bu yıl kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekar başına 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacağını belirtti. Bayraktar, ÇKS’ye kayıtlı olmayan çiftçilerin bu destekten yararlanamayacaklarını da hatırlatarak ÇKS kayıtlarının önemini vurguladı.

Çiftçilerin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu belirten Bayraktar, ÇKS başvurularının Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini sözlerine ekledi.