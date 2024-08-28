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Spor O isim ortalığı karıştırdı! Arda Güler'in forması tehlikede
Spor

O isim ortalığı karıştırdı! Arda Güler'in forması tehlikede

Yeniakit Publisher
2024-08-28 12:34:00 -
O isim ortalığı karıştırdı! Arda Güler'in forması tehlikede

İspanyol basını, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir yorumda bulundu.

Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Bellingham'ın yokluğunda sahaya ilk 11'de çıktı. Özellikle ikinci yarıda etkili bir performans sergileyen Arda Güler, skora etki edemese de futboluyla alkışlandı.

Ancak İspanyol basını, Arda Güler'in formasının tehlikede olduğu yönünde haberler çıktı. Bunun nedeni de Brahim Diaz'ın etkileyici performansı...

69. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Brahim Diaz ise maça adeta damga vurdu.

Diaz, kalan dakikalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Brahim Diaz'ın bu performansı sonrası ise Arda Güler ya da Endrick'in formasının tehlikeye girdiği belirtildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Diaz'ı bu performanstan sonra ilk 11 için görmezden gelemeyeceği vurgulandı.

İtalyan çalıştırıcının kararı merakla bekleniyor.

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