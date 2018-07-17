O isim MİT imamı çıktı!

O.G.B’nin Çorlu’daki ‘Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ (KKDK) bünyesinde çalışırken ihraç edildiği de belirlendi.

O.G.B, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT’e yönelik faaliyet yürüten FETÖ yapılanması mensuplarını kapsayan bir soruşturma kapsamında da aranan isimlerden...

O.G.B’nin mühendis olan eşinin de çalıştığı kamu kurumundan ihraç edildiği belirlendi. Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen O.G.B işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya gönderilecek.

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