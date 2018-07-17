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O isim MİT imamı çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda enselenen O.G.B’nin MİT’in ‘Mahrem Abi'lerinden biri olduğu belirlendi.

17 Temmuz 2018 Salı 15:04
O isim MİT imamı çıktı!

O.G.B’nin Çorlu’daki ‘Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ (KKDK) bünyesinde çalışırken ihraç edildiği de belirlendi. 

O.G.B, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT’e yönelik faaliyet yürüten FETÖ yapılanması mensuplarını kapsayan bir soruşturma kapsamında da aranan isimlerden...  

O.G.B’nin mühendis olan eşinin de çalıştığı kamu kurumundan ihraç edildiği belirlendi. Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen O.G.B işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya gönderilecek.

Milliyet.com.tr

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:04
  1. mit
  2. FETÖ
  3. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’
  4. Çorlu
  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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