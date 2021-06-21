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Gündem O isim çıktı konuştu! Meral Akşener’in tiyatrosu işte böyle çöktü!
Gündem

O isim çıktı konuştu! Meral Akşener’in tiyatrosu işte böyle çöktü!

Başrolden Meral Akşener'e şok: İP'in soğan tiyatrosu sahneden indi! İYİ Parti'nin bir tiyatrosu daha ifşa oldu. Genel Başkan Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yeni bir “tiyatro” sergilendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 13:05:00 - 2021-06-21 13:06:31

Mehmet Bülbül adlı vatandaş, soğanları "para etmediği gerekçesiyle" Akşener’in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Soğan işiyle uğraşmadığı öğrenilen Bülbül, galeyana geldiğini belirterek özür diledi.

Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne soğanları dökerek "para etmiyor" diye bağıran Mehmet Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığı ortaya çıktı.

Galeyana geldim özür dilerim

İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunun başrolündeki isim olan Mehmet Bülbül, A Haber'e konuştu. "Galeyana geldim" diyen Bülbül, "Herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Bülbül, "Ben vatanı, milletimi, askerimi seviyorum, galeyena geldim, pişmanım" dedi.

Ne olmuştu?

Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan lçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı. Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.

 

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Yorumlar

Yasin

seni Allah affetsin seni bu millet affetmez  
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Hüseyin Bahar

bU ADAMIN IRAKTA LİBYADA LİDERİNİ TESLİM EDİPTE SONRA PİŞMAN OLAN ARAPTAN NE FARKI VAR.MUTLAKA CEZA ALMALI HALKI İSYANA DAVET ETMEKTEN
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