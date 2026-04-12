O illerimiz için kar, don ve çığ uyarısı

Nisan ayına rağmen Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da etkisini artırması beklenen yağışlı hava, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde hayatı zorlaştırabilecek riskleri de beraberinde getiriyor.

 

Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Zirai don, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunan uzmanlar, şöyle konuştular, "Bölgemizde zirai don riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

Çığ uyarısını bir kez daha yineleyen yetkililer, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

 

Kuvvetli yağış uyarısı yapan meteoroloji uzmanlar, "Öğle saatlerinden itibaren, akşam saatlerine kadar Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-15 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, kuvvetli yağmur beklenen yerlerde ise sel riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

