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Yerel O iller arasındaki deniz ulaşımına lodos engeli
Yerel

O iller arasındaki deniz ulaşımına lodos engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 09:43:00 -
O iller arasındaki deniz ulaşımına lodos engeli

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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