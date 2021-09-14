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Gündem O ilimizin valiliğinden flaş uyarı: Tedbirli olun!
Gündem

O ilimizin valiliğinden flaş uyarı: Tedbirli olun!

Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 18:50:00 - 2021-09-14 18:55:37
O ilimizin valiliğinden flaş uyarı: Tedbirli olun!

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



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