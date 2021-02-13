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Eğitim O ilimizde yüz yüze eğitime kar engeli
Eğitim

O ilimizde yüz yüze eğitime kar engeli

15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime Zonguldak'ta kar engeli geldi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 18:05:00 - 2021-02-13 18:06:05
O ilimizde yüz yüze eğitime kar engeli

15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime Zonguldak'ta kar engeli geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

1 gün ertelendi

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı. Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.

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