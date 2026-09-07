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Şüpheli TIR’a operasyon düzenlendi: Buzdolabındaki zehiri Pena’nın burnu yakalattı

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Şüpheli TIR’a operasyon düzenlendi: Buzdolabındaki zehiri Pena’nın burnu yakalattı

Samsun’un Havza ilçesinde tırda narkotik köpeği "Pera" ile yapılan aramada 456 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin sürücü gözaltına alındı.

#1
Foto - Şüpheli TIR’a operasyon düzenlendi: Buzdolabındaki zehiri Pena’nın burnu yakalattı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu.

#2
Foto - Şüpheli TIR’a operasyon düzenlendi: Buzdolabındaki zehiri Pena’nın burnu yakalattı

M.D. (35) idaresindeki tırda detaylı arama gerçekleştirildi.

#3
Foto - Şüpheli TIR’a operasyon düzenlendi: Buzdolabındaki zehiri Pena’nın burnu yakalattı

Narkotik dedektör köpeği Pera’nın tepki vermesi üzerine buzdolabında 456 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

#4
Foto - Şüpheli TIR’a operasyon düzenlendi: Buzdolabındaki zehiri Pena’nın burnu yakalattı

Uyuşturucu maddelere el konulurken, tır sürücüsü M.D. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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