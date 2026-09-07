Lizbon rakiplerine korku salıyor evinde... Kafası çalışmayanlara dikkat et Okan hoca

Sporting maç başına 119.4 top kaybı yapıyor. Ayrıca savunmada gole ve şuta neden olan 2’şer fahiş hata yaptılar. Rakip yarı sahada pas isabet oranları ?.7’ye düşüyor. Okan Buruk’un takımı, Sporting geriden oyun kurarken stoperler ve kaleci üzerindeki baskıyı artırmalı. Sporting’in maç başına yaptığı bu hatalar, gole çevrilebilecek fırsatlar sunuyor. Barış Alper gibi hareketli ön hat oyuncularının yapacağı pres, Sporting stoperlerini hataya zorlayacaktır.