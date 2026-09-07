Lizbon rakiplerine korku salıyor evinde... Kafası çalışmayanlara dikkat et Okan hoca
Galatasaray'da tüm planlar Lizbon maçına çevrildi.
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Galatasaray'da tüm planlar Lizbon maçına çevrildi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne 'merhaba' diyeceği maçta konuk edeceği Sporting, bu sezon 14 gol buldu... Bunların 10’unu ceza sahası içinden attı ancak bu goller arasında tek bir kafa golü bile yok. Bu durum, Okan Buruk’un 'kafa golü atmayan' fakat ceza sahasında ölümcül olan rakibine karşı özel önlemler almasını zorunlu kılıyor.
Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi’nin açılış maçında Galatasaray’ı evinde konuk edecek Sporting Lizbon, korku salıyor. Portekiz ekibinin ligdeki ilk 5 maçlık verilerine bakılınca, son derece net ve organize bir hücum takımı olduğu anlaşılıyor. Okan Buruk’un bu tablodan çıkarması gereken temel zafiyetler ve alması gereken somut önlemler ise çok net:
Ceza Sahası İçi Organizasyonları: Sporting, attığı 14 golün 10’unu ceza sahası içinden buldu. Maç başına 3.8 büyük şans üretip 6.6 isabetli şut atıyorlar. Sol ayakla 5, sağ ayakla 8 gol kaydettiler (kafa golleri yok). Bu durum, topu kanatlardan sıfıra indirip havadan ortalamak yerine, verkaçlarla ve yerden ceza sahasına sızdıklarını gösteriyor. Nitekim isabetli orta yüzdeleri .6 gibi oldukça düşük bir seviyede.
Beklerin çizgiye inen kanat oyuncularını karşılarken stoperlerin ceza sahası ön çizgisinde yerleşik kalması şart. Torreira ve orta saha ikilisinin ceza sahası yayını kapatıp yerden kesilen kilit pasları engellemesi gerekiyor.
Sporting, 5 maçta tam 13 kontratak geliştirdi. Y.8 topla oynama oranına rağmen topu kazandıkları an dikine hızlı çıkıyorlar. Maç başına 10.6 başarılı dripling yapmaları, bire birde adam eksilten etkili ayaklara sahip olduklarını gösteriyor. Galatasaray’ın klasikleşmiş ön alan şok presini yaparken arka tarafı boş bırakmaması hayati önem taşıyor. Beklerin aynı anda hücuma çıktığı anlarda Sporting’in geçiş hücumları ölümcül olabilir. Geçişlerde taktik faullerle tempoyu kesmek ve savunma arkasına atılacak koşuları kademeli karşılamak gerekecek.
Sporting maç başına 119.4 top kaybı yapıyor. Ayrıca savunmada gole ve şuta neden olan 2’şer fahiş hata yaptılar. Rakip yarı sahada pas isabet oranları ?.7’ye düşüyor. Okan Buruk’un takımı, Sporting geriden oyun kurarken stoperler ve kaleci üzerindeki baskıyı artırmalı. Sporting’in maç başına yaptığı bu hatalar, gole çevrilebilecek fırsatlar sunuyor. Barış Alper gibi hareketli ön hat oyuncularının yapacağı pres, Sporting stoperlerini hataya zorlayacaktır.
Sporting maç başına 47.4 top geri kazanımı yapıyor ve ikili mücadelelerin P.9’unu kazanıyor. Maç başına 89.4 depar ile fiziksel olarak yüksek bir atletizm sergiliyorlar. Orta sahada sahipsiz top (ikinci top) savaşını kaybetmemek gerekiyor. Gabriel Sara ve Torreira’nın dönen toplara hızlı reaksiyon vermesi, Sporting’in baskı dalgası oluşturmasını engelleyecektir.
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