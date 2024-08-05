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Yaşam O ilimizde TOKİ konutları yükseliyor
Yaşam

O ilimizde TOKİ konutları yükseliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:45:00 -

Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Projeler çerçevesinde kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı.

Yeni konutlar yükseliyor

7 bin 433 konutun inşası ise Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor. İşçiler 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor.

Proje kapsamında dairelerin 2+1 dairelerin 85, 3+1 100 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi. Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi.

“3 vardiya çalışılıyor”

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projelerin etap etap devam ettiğini anlattı. Karslıoğlu, “Şambayadı Mahallesi'nde 622 konut hızla yükselmeye devam ediyor. 3 vardiya çalışılıyor ve hızla inşaat yükseliyor. İhalesi yapılmamış hiçbir yerimiz kalmadı. Bir tarafta yaşam alanları başladı, diğer tarafta da inşaatlar devam ediyor” diye konuştu.

Hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Karslıoğlu, “Bu TOKİ konutları hiç durmadan devam edecek. Depreme dayanıklı evler yapılmaya devam edecek. Hiçbir depremzede mağdur edilmeyecek. Önce ağır hasarlılar evlerine kavuşacak. Yerinde dönüşüm projeleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Tabut şeklindeki evlerden kurtulmamız lazım” dedi.
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Öte yandan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'nın birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek inşaatlarda 'tünel kalıp' ve yatay mimarinin kullanılması gerektiğini söyledi.

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