O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay: Peş peşe 6 tutuklama! Yeni gelişme
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Soruşturmada, şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer almıştı.
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