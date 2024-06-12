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Gündem O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay: Peş peşe 6 tutuklama! Yeni gelişme
Gündem

O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay: Peş peşe 6 tutuklama! Yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-06-12 01:18:00 - 2024-06-12 01:18:31
O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay: Peş peşe 6 tutuklama! Yeni gelişme

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Soruşturmada, şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer almıştı.
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