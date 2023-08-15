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Yaşam O ilimizde "Sarıkız" örümceği görüldü
Yaşam

O ilimizde "Sarıkız" örümceği görüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-15 17:40:00 -
O ilimizde "Sarıkız" örümceği görüldü

Halk arasında Sarı Ömer olarak da bilinen etobun örümcek görüntülendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü. Genellikle Türkiye'nin Güneydoğu illerinde sık görülen etobur örümceği, sıcak iklimlerde geceleri ortaya çıktığı ve saldırgan yapısıyla biliniyor.

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