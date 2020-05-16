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O ilimizde Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Afrika'dan gelen çöl sıcakları sonrası Muğla’da Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Menteşe'de termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:10:00 -
O ilimizde Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü

80 yıl önce Mayıs ayında 38 derece ölçülen sıcaklık yakın tarihin en sıcak Mayıs ayı olarak tarihe geçerken, 47 derece ölçülen sıcaklığın da Muğla tarihinde ilk defa görüldüğü açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde Muğla’da ölçülen hava sıcaklığı 28 derece oyarak ölçülürken, bu yıl 19 derece daha yüksek ölçüldü.

20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Muğla’da, aşırı sıcak nedeniyle sokaklarda araçlardan başka kimse bulunmaması dikkat çekti. Parklarda da serinlemek için sokağa çıkmayan 20-65 yaş arasındaki Muğlalılar kendilerini doğal izole etmeyi tercih etti.

Termometrenin 47 derece olduğunu gören bir vatandaş, “Termometre 47 dereceyi gösteriyor. Muğla’da şimdiye kadar böyle sıcaklık görülmemiştir görmedim. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum” dedi.

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