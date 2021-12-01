  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O ilimizde kar yağışı başladı!
Yerel

O ilimizde kar yağışı başladı!

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Topuk Yaylası’nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 00:04:00 -
O ilimizde kar yağışı başladı!

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk Yaylası’nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Düzce’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Topuk Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı sonrasında bölgede tatil yapan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaşınca bu anları video çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi.

Kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı

Topuk Yaylası’nda etkili olan kar yağışı etkisini arttırarak devam ettirirken kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı
Gündem

F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı

Kasım ayının başlarında Akdeniz’e düşen İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.
Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı
Gündem

Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı

2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak için çok uğraştığı eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı...
Ali Babacan itiraf etti! Madem sen de geziciydin neden 6 yıl daha AK Parti'de devam ettin?
Siyaset

Ali Babacan itiraf etti! Madem sen de geziciydin neden 6 yıl daha AK Parti'de devam ettin?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, meşru hükümete yönelik yıkma girişimi olan gezi olaylarında kendisinin de o dönemde görevde bulunduğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay