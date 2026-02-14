  • İSTANBUL
O ilimizde kabus yaşanıyor! Heyelanlar ve seller peş peşe geldi

Aydın’da şiddetli yağışların ardından peş peşe gelen ihbarlar ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda noktada toprak kaymaları ve sel baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde tahliye kararları alındı.

Aydın’da etkisini artıran aşırı yağış, kentin birçok ilçesinde hayatı zorlaştırdı. Aşırı yağışlar nedeniyle 18 yerde toprak kayması, 4 yerde sel baskını ve 1 mahsur kalma olayı meydana geldi. Riskli bölgelerde ekipler sevk edilirken, 9 hane tedbir amaçlı tahliye edildi.

 

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine il genelinde çok sayıda noktaya müdahale edildi.

 

Söke’de 3 toprak kayması ve 1 sel

Söke ilçesinde meydana gelen 3 toprak kayması ve 1 sel taşkınına başta AFAD ekipleri olmak üzere Jandarma, Emniyet, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. 1 sel taşkını ile 2 toprak kaymasına müdahale edilirken, risk oluşturmayan bir noktaya daha sonra müdahale edileceği öğrenildi.

 

Yollar ulaşıma açıldı

Bozdoğan ilçesinde meydana gelen 2 toprak kaymasına ekipler müdahale etti. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

 

Köşk’te son durum

Köşk ilçesinde 3 yerde toprak kayması meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları ile Değirmendere-Akçaköy arası yolun çalışma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından açılacağı öğrenildi. Bu arada Cumayanı-Ovacık yolunda da heyelan nedeniyle yolun kapandığı öğrenildi. Öte yandan Köşk-Ödemiş yolu Hamamköy’de heyelan nedeniyle karayolunun kapandığı yolda trafiğin alternatif güzergah ile açık tutulduğu öğrenildi.

 

Efeler ve Çine’de heyelan

Efeler ilçesinde 1, Çine ilçesinde ise 1 toprak kayması meydana geldi. Çine’de kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

 

Nazilli’de 7 toprak kayması

Nazilli ilçesinde 7 ayrı noktada toprak kayması yaşandı. Samailli Mahallesi’nde yol çökmesi meydana gelirken, diğer kapanan yolların temizlenerek ulaşıma açıldığı bildirildi.

 

Yenipazar’da mahsur kalan kişi kurtarıldı

Yenipazar ilçesinde mahsur kalma ihbarı üzerine itfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 arama kurtarma aracı ve 5 personelin katıldığı çalışmada kayıp şahıs sağ olarak bulundu.

 

İncirliova’da 9 hane tahliye edildi

İncirliova ilçesi Eğrek Mahallesi Çay mevkiinde yamaçta büyük yarık ve çatlaklar oluştuğu, dereye doğru kaya ve toprak akışı bulunduğu tespit edildi. Olası su baskını riskine karşı dereye yakın bölgede bulunan 9 hanedeki vatandaşlar ve hayvanları tedbir amaçlı tahliye edildi.

 

Germencik’te 3 sel ihbarı

Germencik ilçesinde 1 toprak kayması ve 3 sel taşkını ihbarı alındı. Jandarma, Emniyet, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 

Yetkililer, il genelinde toplam 18 toprak kayması, 4 sel baskını ve 1 mahsur kalma ihbarı alındığını belirterek, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde takip edildiğini bildirdi.

