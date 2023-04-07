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Gündem O ilimizde flaş petrol gelişmesi! Hadi inşallah bakalım
Gündem

O ilimizde flaş petrol gelişmesi! Hadi inşallah bakalım

Yeniakit Publisher
2023-04-07 14:50:00 -
O ilimizde flaş petrol gelişmesi! Hadi inşallah bakalım

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Çanakkale’de petrol arama ruhsatı aldığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün TPAO’ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan, 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol Arama ruhsatı verildiğini belirtti. Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade eden Turan, “Enerji kaynakları ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutar. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Mavi Vatan’daki doğal gaz arama çalışmalarımızın yanı sıra petrol arama çalışmalarımız da devam ediyor. TPAO’ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan, 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte ülkemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ümit ediyoruz kısa sürede güzel Haberler alırız” dedi.

 

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