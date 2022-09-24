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Gündem O ilimizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gündem

O ilimizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar bölgede yaşayanları şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 14:10:00 -
O ilimizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar bölgede yaşayanları şaşırttı. 

Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, normalde ekim gibi bölgeye kar yağdığını dile getirdi ve  "Bu dönemde kar beklemiyorduk, çok şaşırdık. Önce kırağı gibi düşündüm ama kar olduğunu gördüm. Zaten gece hava birden soğudu. Ama ilk defa eylülde buralara kar yağdığını gördük." dedi.

 

 

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