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O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Son günlerde koronavirüste vaka sayısının düşük olduğu 7 il arasında yer alan Bayburt’ta 5 kişide virüs tespit edildi. Pozitif vakaların tespit edildiği Masat köyü karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:54:00 -
O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Pozitif vakaların tespit edildiği Bayburt'un Masat köyü karantinaya alındı.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“İl merkezine bağlı Masat köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 22.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatıldı."

 

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