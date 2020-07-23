O ilimizde bir köy karantinaya alındı
Son günlerde koronavirüste vaka sayısının düşük olduğu 7 il arasında yer alan Bayburt’ta 5 kişide virüs tespit edildi. Pozitif vakaların tespit edildiği Masat köyü karantinaya alındı.
Pozitif vakaların tespit edildiği Bayburt'un Masat köyü karantinaya alındı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
“İl merkezine bağlı Masat köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 22.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatıldı."