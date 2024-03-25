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Yaşam O ilimizde bakın hangi bebek isimleri popüler!
Yaşam

O ilimizde bakın hangi bebek isimleri popüler!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 10:01:00 -
O ilimizde bakın hangi bebek isimleri popüler!

Bebek bekleyen anne ve babaların pek çoğu 'Bebeğime ne isim versem' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, TÜİK verilerine göre 2023 yılında Aydın'da en çok verilen bebek isimleri.

Aydın'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim ‘Alparslan’ olurken, kız çocuklarına ise en çok ‘Asel ve Defne’ ismi konuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye’de en 2023 yılında bebeklere verilen en fazla isimleri açıkladı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde beklere verilen isimler 'Alparslan', 'Göktuğ', 'Ömer Asaf', 'Metehan', 'Defne', 'Asel', 'Asya' ve 'Zümra' gibi isimlerin oldu. Aydın'da da 2023 yılında doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 89 ile Alparslan ilk sırayı alırken, 72 ile Aslan, 64 İle Göktuğ, 62 ile Atlas, 57 ile Eymen, 56 ile Miraç, 55 ile Aras, 48 ile Kerem, 43 ile Ömer Asaf ve 42 ile Kuzey ilk on sırayı aldı. Kız bebeklerinde ise Aydın'da ilk sırayı 98 ile Asel ve Defne alırken, Asel ve Defneyi'yi 79 ile Zeynep, 68 ile Asya, 58 ile Gökçe, 57 ile Elisa, 55 ile Elif, 54 ile Lina, 52 ile Ada, 51 ile Alya, 48 ile Masal, 46 ile Güneş ve 42 ile Kumsal takip etti.

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