O ilimizde ayı paniği! Korkunç olay: Emine Nine’yi parçalayarak öldürdü! Acil olarak gereken yapılsın

Kütahya'da cesedi parçalanmış olarak bulunan 68 yaşındaki Emine Akçay'ın, ayı saldırısı sonucu öldüğü belirlendi.

Kütahya'ya 18 kilometre uzaklıktaki merkez Sekiören köyünün yakınlarında parçalanmış cesedi bulunan ve feci şekilde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Emine Akçay'ın ayı saldırısı sonunda öldüğü anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre; Boynu kırılmış, kolu ve bacağı olmayan ceset üzerinde yapılan otopside pençe ve diş izlerinden yola çıkan uzmanların bu tahribatı ancak bir ayının verebileceğini belirtmesi üzerine Emine Akçay'ın katil bir ayı tarafından parçalanarak feci şekilde can verdiği kesinleşti.

Emine Ninenin acılı ailesini ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik; burada yaptığı konuşmada; Emine ninenin ayı saldırısı sonunda parçalanarak can verdiğini ifade etti.

Vali Çelik burada yaptığı konuşmada: "Sizlerin derin acılarını paylaşıyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Emine ninemize Allahtan rahmet siz kederli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştular.

sabaha'a göre: Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, "Sayın Valimizden Allah razı olsun. Derin üzüntülerimizi paylaşıması ile teselli buluyoruz. Rahmetli annem olaydan birkaç gün önce gece yarısından sonra duyduğu gürültü ve seslerle uyanmış ve pencereden baktığında çöp konteynerini karıştıran büyük cüsseli bir hayvan gördüğünü ve bunun ayı olduğunu söylemişti" dedi.

ARAMIZDA DOLAŞAN KATİL AYI YAKALANSIN BAŞKA KURBANLAR OLMASIN

Halil Akçay Vali Ali Çelik'e, "Katil ayı demek ki yakınlarımızda bir yerlerde saklanıyor. Ne zaman nerede ortaya çıkacağı belli değil. Dağlarda yiyecek bulamayınca yine Köyümüze gelecek, yine insanlara saldıracak. Lütfen acil olarak yakalansın. Gereken yapılsın"

Vali Ali Çelik ise, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin arama çalışmaları başlattığını belirterek kimse merak etmesin gerekli önlemler alınmaktadır" şeklinde konuştu.

BÖLGEYE TÜRKMEN DAĞINDAN GELMİŞ OLABİLİR

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekli olan Mehmet Keman, "Sekiören Köyünün Lokasyonunda ayı yaşadığına dair son 25 yıldan beri hiçbir kayıt veya bulgu yoktur. Muhtemelen Kütahya- Eskişehir sınırları içinde bulunan yüksek rakımlı Türkmen Dağında yiyecek bulamadığı için bu taraflara gelmiş olabilir" şeklinde konuştu.

KÖY MUHTARLARI BAŞKANI: BU AYININ PEŞİNDEN BAŞKA AYILARIN DA GELMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ

Merkez Köy muhtarları derneği Başkanı Hasan Demir ise: "Çevre köylüler tehlike ve risk altında, korku içinde. Muhtemelen köylere yakın mağaralarda saklanan ayının bir an önce yakalanması ve Milli Parklar müdürlüğüne teslim edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtar Hasan Demir sözlerinin devamında: "Şimdi başka ayıların da bu katil ayının peşi sıra buralara gelmesinden endişe ediyoruz. Bu nedenle ilgili mercilerin gereken önlemleri bir an önce almasını bekliyoruz" dedi.

Vali Çelik'in ziyaretinde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve Kütahya İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Altan da yer aldı.