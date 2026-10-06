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Yerel O ilde sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü!
Yerel

O ilde sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adıyaman’da aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı yollarda meydana gelen çökmeler nedeniyle araçlar zarar görürken, ekipler vatandaşların yardımına koştu.

Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Adıyaman’da metrekareye 22,2 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yollarda meydana gelen çökmeler sonucu araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören araçların bulunduğu noktalarda vatandaşlara yardımcı olurken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları devam etti.

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