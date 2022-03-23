O ilde PKK'lılardan oluşan 'infaz timi' kuruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün kirli çamaşırlarını tek tek ortaya seren Ersin Ramoğlu, bu defa da CHP Mersin teşkilatıyla ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Mersin'de PKK'lılardan oluşan bir 'infaz timi' kurulduğunu ileri süren Ramoğlu, CHP gençlik kolları başkan ve yardımcısının, topladığı 50 kişi ile önce Haberci Gazetesi'ni tehdit ettiğini, sonra "Ayağınızı denk alacaksınız, bir daha eleştirmek yok. Yoksa 300 kişi geliriz" diyerek gazete çalışanlarını korkuttuğunu savundu. Birebir Haber'in imtiyaz sahibi gazeteci Zeynel Boğan'ın da belediyede dönen yolsuzlukları yazdığı için 'infaz timi'nin saldırısına uğradığını iddia eden Ramoğlu, "Ofisine gireceği sırada gazeteci Boğan'a 'muşta' ile saldırıp burnunu kırdılar, kafatasını çatlattılar" dedi. İşte Ramoğlu'nun her biri kan donduran iddialarının yer aldığı Sabah gazetesindeki o bomba yazısı:

"FETÖ ve PKK'lıların ele geçirdiği CHP'lileri Bay Kemal yalanlarıyla millete düşman etti.

Medyası ise daha beter oldu.

Ellerine güç geçince neler yapmazlar.

Kendilerinden olmayanlara vicdansızca saldırıyorlar.

Çok örnek vardır!

Misal CHP'nin kazandığı belediyeler...

CHP'li başkanların ilk işi on binlerce işçiyi işten atmak olmadı mı?

Kendi gibi düşünmeyen medyaya el koyacaklarmış.

Müteahhitlerin mallarını da müsadere edeceklermiş.

Benzeri bir düşünce 'Cumhur ittifakı'nda ve medyasında olmadı?

Demokrasiyi hazmedemeyen CHP'lilerin gözü döndü.

CHP eski CHP değil. Çünkü, partiyi HDPKK ve FETÖ teslim aldı.

Kazanmaları halinde işten atacakları ya da hapse yollayacakları insanların listelerini bile hazırladılar.

Demedi demeyin!

***

Mersin'de PKK'lılardan oluşan bir 'infaz timi' kurulduğunu yazmıştım. Başkan Vahap Seçer beni dava etti. Ama yazdıklarım doğruydu. CHP gençlik kolları başkan ve yardımcısı topladığı 50 kişi ile önce Haberci Gazetesi'ni tehdit etti...

Sonra 'Ayağınızı denk alacaksınız, bir daha eleştirmek yok yoksa 300 kişi geliriz" diyerek gazete çalışanlarını korkuttu.

Ardından Birebir Haber'in imtiyaz sahibi gazeteci Zeynel Boğan, belediyede dönen yolsuzlukları yazdığı için 'infaz timi'nin saldırısına uğradı. Ofisine gireceği sırada gazeteci Boğan'a 'muşta' ile saldırıp burnunu kırdılar, kafatasını çatlattılar.

Bu iki saldırgan Başkan Seçer'in Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yerleştirdiği Ramazan Kutlu ile Eyüp Özdemir isimli kişilerdi.

Yakalanan saldırganlar çete kurmak ve adam yaralamaktan tutuklandı.

Atatürk'ün mirası olan CHP'nin düştüğü durum bu. Bunlar 'Hak, hukuk, adalet' sözleriyle CHP'ye şehir eşkıyalığı yaptırdı.

İktidarda olsalar insanlara 'Hitler'den daha çok zulüm yaparlar... (...)"