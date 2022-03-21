O ilde 18 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14 - 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 53 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalanmış ve 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 6 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 1 adet saat ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı fişeği, 1 adet av tüfeği, 5 adet tüfek kartuşu ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 2 aranan şahıs yakalanmış ve suçüstü hırsızlık olaylarında muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir” denildi.