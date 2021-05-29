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Gündem

O ilçeden sevindiren koronavirüs haberi

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede bugün koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:43:00 -
O ilçeden sevindiren koronavirüs haberi

Çeşme Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede bugün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

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