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Ekonomi O ilçede ekmek 2 buçuk liradan satılacak
Ekonomi

O ilçede ekmek 2 buçuk liradan satılacak

Tunceli-Pertek'te halk ekmek fiyatı, 1 Aralıktan itibaren 2 buçuk lira olarak güncellendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 19:43:00 -
O ilçede ekmek 2 buçuk liradan satılacak

Tunceli’nin Pertek ilçesinde halk ekmek fiyatı, 1 Aralıktan itibaren 2 buçuk lira olarak güncellendi.

Birçok bölgede artan maliyetler nedeni ile yükselen ekmek fiyatlarının önüne Pertek ilçesinde de geçildi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ilçede 1 Aralıktan itibaren halk ekmek fiyatının 2 buçuk lira olacağını duyurdu.

İlçelerinde Türkiye’nin birçok bölgesinden daha ucuza, ekmeği vatandaşlarla buluşturacaklarını ifade eden Alan, ''Pertek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz Halk Ekmek hizmetimizde 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren ekmek fiyatımız 2 buçuk lira olarak güncellenecektir. Zor günleri hep birlikte atlatacağız'' dedi.

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