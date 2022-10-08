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Gündem O iki ilimizde flaş "petrol" gelişmesi! Müjdeli haber az önce duyuruldu
Gündem

O iki ilimizde flaş "petrol" gelişmesi! Müjdeli haber az önce duyuruldu

TPAO, 2 saha için petrol arama ruhsatı aldı. Buna göre Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık sahada petrol aranacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 13:59:00 -
O iki ilimizde flaş "petrol" gelişmesi! Müjdeli haber az önce duyuruldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

 

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