O iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü! Reha Muhtar'la ilgili flaş gelişme
Reha Muhtar, hakkındaki şiddet iddialarıyla ilgili, eski eşi Deniz Uğur'a 60 bin TL tazminat davası açacağını belirtti.
Aile içi şiddet tartışmalarının odağındaki Reha Muhtar, canlı yayınlarda kendisine yönelik yaptığı hakaret, iftira ve aşağılamalar nedeniyle eski eşi Deniz Uğur'a 60 bin TL tazminat davası açacağını belirtti. Muhtar, "Bu zamana kadar benimle uğraşanlar şimdi beni tamamen yok etmek istiyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.
Muhtar'ın açıklamasını, Türktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla Twitter'dan duyurdu.