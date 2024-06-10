O iddia Türkiye'nin gündemine oturdu! FETÖ, ABD'den o ülkeye mi taşınıyor?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, FETÖ içindeki iç kavga ve suikast iddialarını anlattı. Övür, FETÖ’nün içinde yaşanan güç mücadelesinin ve ABD’nin bu süreçteki rolünü ele aldı. Gülen’in sağlık durumu ve örgütün Kanada’ya taşınma girişimlerini irdeleyen Övür, FETÖ’nün kirli oyunlarının bitmediğini ve örgütün içindeki çatışmaların devam ettiğini vurguladı. Övür, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ'cüler yine ortalığı toz dumana çevirdi. Önce iç kavgadan söz edildi sonra sağlık nedeni ortaya atılıp yer değiştirdiğini söylendi. Araya yeğin Ebu Seleme girdi, kaçırıldığını ilan etti. Ama orada kalmadı ve FETÖ'nün nasıl kirli operasyonlar düzenlendiğini, Adil Öksüz'ün bizzat 15 Temmuz darbe girişimini örgütlediğini tanıklıklarla anlattı. Sarsıcı şeylerdi bunlar. Ayrıca iç siyaset açısından da birilerine kapak olacak nitelikteydi. Özellikle de CHP'lilere...

Yetmedi, bir anda devreye Gazeteci Müyesser Yıldız girdi ve en sansasyonel haberi yazdı; "Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD'nin, Gülen'i MİT'e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu."

Gerçeğin ne olduğu bir kez daha flulaştırılıyordu... Gerçi güvenlik güçleri bu haberi yalanladı ama FETÖ çevresinden gelen haberler, haberin FETÖ tabanını harekete geçirdiği hatta konsolide ettiği minvalindeydi. Bu durumda şu sorunun cevabı mutlaka verilmeli; Gazeteci Yıldız'ın kulağına bu haberi kim fısıldadı ve haber istihbarat kaynaklarına ya da emniyet birimlerine doğrulatmadan neden yazıldı? Herhalde sadece tıklanma uğruna böyle "yalan" bir haber yazılamazdı...

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İKTİDAR KAVGISI MI, SAĞLIK MI SUİKAST MI?

İşin belki de en vahim tarafı, zaten yaşlanmış ve ciddi sağlık sorunları olan Gülen'in yıllardır saklandığı inini sadece sağlık nedeniyle veya iç kavga nedeniyle terk etmiş olacağına inanılmamasıydı. O kirli yapıyı iyi bilenlerin, yine bir tezgahın çekildiğini, olayın arka planında "güvenlik" ve Türkiye'nin baskısıyla ilgili bir sorun olabileceğini söylemeleriydi. Onlara göre FETÖ kampında aylardır merkezin Kanada'ya taşınması tartışılıyordu. Hatta AB ülkelerinde de "güvenli" bir liman arayışı vardı. Bunun en önemli nedeni de içeriden, hatta en yakınından bir "suikast" yapılma ihtimaliydi. Buna Türkiye'nin son dönemde ABD'yle "yumuşama" sürecine giren ilişkilerini ve Türkiye'nin baskısı da ekleniyordu.

FETÜ'CÜLERİN KİRLİ OYUNU BİTMEZ!

Ancak Kanada kabul etmeyince ve AB'de de güvenli bir liman bulunamayınca CIA'nin tekrar devreye girdiği ve yer değiştirmeyi zorladığı söylendi. CIA özellikle yeni merkezin çok sayıda kişi tarafından bilinmesi istemiyordu. Herhalde CIA ya da ABD derin aklı, gözden çıkartmak istemediği Gülen'i ve mahrem imamlarını kapsama alanında tutarak yeni koas planlar peşinde.

Bütün bu olasılıklar dikkate alındığında FETÖ'nün, yeni kirli misyonlar yüklenme olasılığı ne kadar büyükse içini karıştıran kirlilik ve iktidar savaşı da kadar o kadar yıpratıcı ve yıkıcı olacaktır.

Batı Yakası'nda kirli oyunlar bitmez."