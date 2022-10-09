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Gündem O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı
Gündem

O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı

Engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğini iddia eden HDP milletvekili Haluk Gergerlioğlu'na cevap veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yalana ne gerek var" dedi, söz konusu kişinin ailesinin başvurusu üzerine 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren ödeme yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 11:59:00 -
O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı

HDP milletvekili Haluk Gergerlioğlu'nun Akşehir'de yaşayan yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediği iddiası tartışma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımına istinaden, “Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin. Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, HDP Milletvekili Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlığa ulaştırılan vakalara gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımın yapıldığını belirten Yanık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır. Yakup Ali Çetin’in annesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza 10 Ocak tarihinde başvurmuş, 31 Ocak tarihinde 'Evde Bakım Yardımı' alması uygun görülmüştür. O günden bugüne evde yardım ödemeleri devam etmektedir. Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin. Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin.”

 

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Sağlık aile çalışma kültür bakanlıkları bakan dahil yeniden yapılandırılmalı belediyelerdeki başı boşluk bitmeli. 2023 asla şansa bırakılamaz.

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Toplumun yaşadığı şehirlerde karşılaştıkları sorunları anında çözecek birimler kurulmalı. Kurumlar daireler sürekli denetlenmeli. Vatandaşın işini yapmayan zorlaştıran varsa tespit edilip gereği yapılmalı. 657 sayılı kanun derhal değişmeli. Sayın cumhurbaşkanımız evvelce bu konuda sözü vardı.
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