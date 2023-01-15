  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Karadeniz’de toplam 1 trilyon metreküplük gaz bulmuştuk! O gaz sahaları yabancılara mı satılıyor?

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapabilir

DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Haliç'teki çatışmanın arkasından bakın kim çıktı!

Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar
Medya O iddia ortalığı karıştırdı! "6'lı masadakilerin hepsi bonzai içmiş gibi" diyen CHP milletvekili kim?
Medya

O iddia ortalığı karıştırdı! "6'lı masadakilerin hepsi bonzai içmiş gibi" diyen CHP milletvekili kim?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin önemli bir milletvekiliyle yaptığı bomba sohbeti köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:32:00 -
O iddia ortalığı karıştırdı! "6'lı masadakilerin hepsi bonzai içmiş gibi" diyen CHP milletvekili kim?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin önemli bir milletvekiliyle yaptığı bomba sohbeti köşesine taşıdı. İsmini vermediği milletvekilinin, kendisine "6'lı masadakilerin hepsi bonzai içmiş gibi" dediğini ileri süren Özçelik, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Ali Babacan’ın çıkışları…

İyi Partililerin tavırları…

Davutoğlu’nun sözleri…

Kılıçdaroğlu’nun onu doğrulaması…

CHP için için kaynıyor.

Büyük illerden birinin milletvekili ile sohbet ettim.

Burnundan soluyordu.

Özetle şu ifadeleri kullandı:

HEPSİ SUSKUN?

“35 yılı aşkındır CHP’liyim.

Uzun yıllar yöneticilik yaptım.

Bugüne kadar böyle bir durum görmedim.

Gürsel Tekin mevcut yasalara vurgu yaptı.

Kıyametler koptu.

Şimdi birileri,

‘Anayasa’dan Türk’ü çıkaralım…

Vatandaşlık tanımını değiştirelim…

(...)

Güneydoğu’ya özerklik verelim’ diyor.

Çok daha fazlası dile getiriliyor.

6 parti yöneticisinden de ses çıkmıyor.

Hepsi bonzai içmiş gibiler.

ORDUYA DÜŞMANLIK

Kılıçdaroğlu’nun komutanlara hakareti…

Kabul edilir bir durum değil.

Yaptığı CHP’ye ihanet.

Böylesi ilk kez yaşanıyor.

Bu arada unutmayalım.

Milletimiz Ordusuna bağlıdır.

Ona düşmanca davrananı sevmez.

Genel Başkanın tavrı Ak Parti’ye yaradı.

ADAYLIK İÇİN CHP’Yİ ESİR YAPTI

CHP’nin içine düştüğü durum.

Kemal Bey aday olabilmek için,

CHP’yi esir yaptı.

Davutoğlu’nun, Babacan’ın, Akşener’in, … esiri olduk.

Ne yazık ki manzara bu.”

CHP’de kopmalar yaşanır mı?

Bana göre sürpriz olmaz…"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

CHP, vekili eksik benzetme yapmış, bunlar ne içtiklerini dahi bilemez şaşkın ördeğe benzediler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23