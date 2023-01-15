O iddia ortalığı karıştırdı! "6'lı masadakilerin hepsi bonzai içmiş gibi" diyen CHP milletvekili kim?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin önemli bir milletvekiliyle yaptığı bomba sohbeti köşesine taşıdı. İsmini vermediği milletvekilinin, kendisine "6'lı masadakilerin hepsi bonzai içmiş gibi" dediğini ileri süren Özçelik, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Ali Babacan’ın çıkışları…

İyi Partililerin tavırları…

Davutoğlu’nun sözleri…

Kılıçdaroğlu’nun onu doğrulaması…

CHP için için kaynıyor.

Büyük illerden birinin milletvekili ile sohbet ettim.

Burnundan soluyordu.

Özetle şu ifadeleri kullandı:

HEPSİ SUSKUN?

“35 yılı aşkındır CHP’liyim.

Uzun yıllar yöneticilik yaptım.

Bugüne kadar böyle bir durum görmedim.

Gürsel Tekin mevcut yasalara vurgu yaptı.

Kıyametler koptu.

Şimdi birileri,

‘Anayasa’dan Türk’ü çıkaralım…

Vatandaşlık tanımını değiştirelim…

(...)

Güneydoğu’ya özerklik verelim’ diyor.

Çok daha fazlası dile getiriliyor.

6 parti yöneticisinden de ses çıkmıyor.

Hepsi bonzai içmiş gibiler.

ORDUYA DÜŞMANLIK

Kılıçdaroğlu’nun komutanlara hakareti…

Kabul edilir bir durum değil.

Yaptığı CHP’ye ihanet.

Böylesi ilk kez yaşanıyor.

Bu arada unutmayalım.

Milletimiz Ordusuna bağlıdır.

Ona düşmanca davrananı sevmez.

Genel Başkanın tavrı Ak Parti’ye yaradı.

ADAYLIK İÇİN CHP’Yİ ESİR YAPTI

CHP’nin içine düştüğü durum.

Kemal Bey aday olabilmek için,

CHP’yi esir yaptı.

Davutoğlu’nun, Babacan’ın, Akşener’in, … esiri olduk.

Ne yazık ki manzara bu.”

CHP’de kopmalar yaşanır mı?

Bana göre sürpriz olmaz…"