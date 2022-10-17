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Gündem O iddia metroyu çok fena karıştırdı! Skandal ki ne skandal
Gündem

O iddia metroyu çok fena karıştırdı! Skandal ki ne skandal

İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine ortalık fena karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 12:37:00 -
O iddia metroyu çok fena karıştırdı! Skandal ki ne skandal

İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine ortalık fena karıştı.

Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy’de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi.

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı.

Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

 

 

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Yorumlar

Mikail

Anayasa anayasa anayasa insan hak öncelikli anayasa içinde idamın olduğu tamir olmayan suçlunun bertaraf olduğu bir anayasa tüm dış etkenlerden kurtulmuş olandan inşaallah...
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