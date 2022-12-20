O iddia gündeme bomba gibi düştü! Meral Akşener cuma günü bunu yapacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstü kapalı şekilde CHP’nin iç işlerine müdahale etmekle itham ettiği İyi Parti’de suskunluğun devam ettiğini belirten İsmail Saymaz, dikkat çekici bir kulis bilgisini paylaştı. Meral Akşener'in cuma günü Kılıçdaroğlu’na cevap vereceğini ifade eden Saymaz, halktv.com.tr'deki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun üstü kapalı şekilde CHP’nin iç işlerine müdahale etmekle itham ettiği İyi Parti’de suskunluk hakim.

Dün Kılıçdaroğlu ile Akşener telefonlaşmadı.

Akşener, genel merkezinde grup başkanvekilleri ve Başkanlık Divanı’ndan önde gelen yöneticileri topladı.

CHP ile kriz masaya yatırıldı.

Alınan karara göre Akşener, çarşamba günü grup toplantısında, İmamoğlu’nun mağduriyetine değinecek. Cuma günü Fox TV’deki “İlker Karagöz ile Çalar Saat” adlı programda, Kılıçdaroğlu’na yanıt verecek. O güne dek konuşmama, yorum yapmama ve demeç vermeme kararı alındı."