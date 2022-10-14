O iddia Esenler'i ayağa kaldırdı! Öldüresiye dövdüler

İstanbul Esenler’de çocuğa taciz iddiası sonrası linç girişimi yaşandı.

Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, M.R. isimli şahıs, 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışından evine kadar takip etti.

Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi. Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.’yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.’yi feci şekilde dövdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.’yi linçten kurtararak, gözaltına aldı. Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.