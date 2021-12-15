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Dünya O Hristiyan ülkede cuma günü tatil olabilir
Dünya

O Hristiyan ülkede cuma günü tatil olabilir

Türkiye’de bir kısım çevreler cuma günü öğle arasının cuma namazı saatine denk getirilmesine bile karşı çıkadursun, Rusya’da cuma gününün Müslümanlar için tatil edilmesi gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 01:07:00 -
O Hristiyan ülkede cuma günü tatil olabilir

Münübe Yılmaz

Türkiye’de bir kısım çevreler cuma günü öğle arasının cuma namazı saatine denk getirilmesine bile karşı çıkadursun, Rusya’da cuma gününün Müslümanlar için tatil edilmesi gündeme geldi. Rus Müslümanlar, cuma namazı ve dini ritüelleri gerekçe göstererek cuma gününün tatil ilan edilmesini talep etti. Rusya Müslüman Konseyi Başkanı Müftü Albir Krganov, Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'ın her birinin kendi bayramları olduğunu hatırlatarak, "Yahudiler için cumartesi, Hristiyanlar için pazar tatildir. Biz de cuma gününün Müslümanlar için tatil olmasını istiyoruz” dedi.

Taleplerinin kamuoyunda tartışılması gerektiğini ifade eden Krganov, cuma tatilinin büyük bir sorun oluşturmayacağını da kaydetti.

Moskova’ya cami talebi olumlu karşılık bulmuştu

Geçtiğimiz ay da Moskova Merkez Camii Baş İmamı İldar Alyautdinov, 3.5 milyon Müslümanın yaşadığı Moskova’da yeterli cami ve mescit olmamasını eleştirmiş, Moskova Şehir Duması da konuyu “çok önemli” olarak nitelendirerek gündemine alacağını açıklamıştı.

İslam, Rusya’da en yaygın ikinci din

İslam’ın en yaygın ikinci din olduğu Rusya’da Müslümanlar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 6,5'ini oluşturuyor.

 

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