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Gündem

O hakim, Zübeyde Kamalak'ı duruşmadan atan solcu çıktı!

"Duruşmaya besmele ile başlayan hakimler var" diyerek, besmele karşıtlığını ortaya koyan hakim Mustafa Karadağ'ın, geçtiğimiz yıllarda Ankara'da hakimlik yaptığı dönemde, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın eşi Zübeyde Kamalak'ı, duruşmadan attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 12:54:00 -
O hakim, Zübeyde Kamalak'ı duruşmadan atan solcu çıktı!

 yeniakit.com.tr 

İstisnasız her gün İslam’ı ve Müslümanları hedef alan, dini ve milli değerleri savunan herkesi hedef göstererek “gerici” ilan eden BirGün paçavrası, yargıda Şeriat’ın hakim olduğunu ileri sürerek kinini kustu. BirGün’de, “Yargı yüzünü şeriata döndü” manşetiyle yayınlanan haberde, İslami tüm değerlere adeta savaş açıldı.

Haberde eski hakim Mustafa Karadağ’ın da değersiz görüşlerine yer verildi. Besmele karşıtlığını çekinmeyen haykıran Karadağ, “Son on yılda mahkemelerdeki duruşmaları besmele ile açan hakimler gördük. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı laiklik dışı bir davranıştır” diyerek İslami terimlere olan düşmanlığını gizlemedi.

Mustafa Karadağ bakın kim çıktı

BirGün’ün manşete taşıdığı sözde laiklik savunucusu eski hakim Mustafa Karadağ’ın sabıkası kabarık çıktı.

Solcu Mustafa Karadağ’ın, Ankara’da hakimlik yaptığı dönemde, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi Zübeyde Kamalak’ı başörtüsü sebebiyle duruşmadan attığı ortaya çıktı.

Ayrıca Mustafa Karadağ, başörtülü avukatları duruşmadan çıkarttığı için Akit’te haber olmuş, gazetemize ceza ve tazminat davaları açmıştı.

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