0553 313 94 23

O haberlere Suudi bakandan tepki: Veliaht Prens her Suudi için kırmızı çizgidir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki göstererek, “Şok edici ve kabul edilemez” ifadesini kullandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:26
O haberlere Suudi bakandan tepki: Veliaht Prens her Suudi için kırmızı çizgidir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi.

Haberleri , “Şok edici ve kabul edilemez” olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, “Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan’ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:26
  1. Muhammed bin Selman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Kırgız baba-oğul at keserken..
    3. Tunus hükümetinden "grev hakkına saygı..
    4. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    5. Erdoğan'dan sigara içen muhtara baskın
    6. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    7. Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı
    8. Pakistan'da patlama! 2 kişi hayatını..
    9. Çipras'tan Putin'i ikna çabası: Türk..
    10. Brezilya'da, yeni bir dinozor türüne..
    11. Teniste şikeye ömür boyu men
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. O haberlere Suudi bakandan tepki:..
    14. Yemen'de İran'a ait geminin..
    15. Avrupa Curling Şampiyonası
    16. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    17. TOBB ve meslek kuruluşları..
    18. Milletvekili ve mahalli idareler..
    19. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    20. Ceyhan Limanına giden petrol 100 bin..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!