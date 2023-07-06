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Yaşam O gençlerden haber var! 15 gün önce ormanda kaybolmuşlardı
Yaşam

O gençlerden haber var! 15 gün önce ormanda kaybolmuşlardı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 00:02:00 -
O gençlerden haber var! 15 gün önce ormanda kaybolmuşlardı

Ormanda 15 gün önce kaybolan 2 genç jandarma tarafından bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçelinde 21 Haziran'da ormanlık alanda kaybolan 2 genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kızılağaç köyü Cehennem Şelalesi’nde bulunan ormanlık alana giden 2 genç, 21 Haziran 2023 Çarşamba tarihinde kayboldu. Kaybolan 2 kişiden gelen yardım çağrısı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama yaptı. Jandarma timlerinin ormanlık alanda yaptıkları arama neticesinde 2 genç bulundu. Gençlerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

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