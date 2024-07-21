O gelişmenin ardından kudurmuşçasına toplu saldırıya geçtiler! Hoşt be hoşt

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, başıboş köpeklerin sebep olduğu saldırılar ve yasal düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de köpek saldırıları sonucu son iki yılda 107 kişinin hayatını kaybettiğini ve kuduz riskli temas sayısının hızla arttığını belirten Genç, başıboş köpeklerle ilgili yasanın Meclis'e geldiğini ve bu konuda yaşanan tartışmaların çetin geçtiğini ifade etti. Yasanın geçmesinin insan hayatını korumak için elzem olduğunu vurgulayan Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"Rakamları verdik;

Türkiye'de 2 yılda 50'si çocuk, 107 kişi köpek saldırılarında hayatını kaybetmiş.

2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken 2023 yılında bu sayı 438 bine ulaşmış...

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Kuduz riskli temas sayısı neredeyse yarım milyona ulaşmış...

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Vicdanlara seslendik;

"Başıboş köpeklerinin saldırısıyla hayatı sona ermiş ya da sakat kalmış' küçücük çocuğun anne ya da babasının yerine koyun kendinizi"

"Anne baba değilseniz, annesi, babası, dedesi, ninesi.., 'sokak köpekleri tarafından parçalanmış' evlatlarla empati kurun..." dedik.

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Hiç umurlarında olmadı.

Çete gibiler. Tehdit etmeye devam ettiler...

'Köpekvelisi' denilen Buket Ö. adındaki bir şahıs, Şanlıurfa'nın "kuduz karantinası" ilan edilen bölgesinden 35 hasta köpeği alıp Ankara'ya getirdi. İnsan hayatını hiçe saydı. Devlete kanunlara meydan okudu.

Kendisine 'hayvan sever' diyen bir sürü mahluk böyle bir kanunsuzluğu destekledi.

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Sonunda başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi Meclis'e geldi...

Yeryüzündeki en kıymetli şey insan hayatı. Devlet görevini yapacak...

Gelin görün ki komisyonda akıl almaz şeyler yaşandı.

CHP, DEM ve TİP'li vekiller toplu saldırıya geçtiler.

Kudurmuşçasına!..

Köpekten kaçarken yoldan geçen bir aracın altında kalıp hayatını kaybeden Mahra'nın annesi Derya Pınar'ın sözlerine tahammül edemediler.

Bir diğeri de köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan Tunahan'ın babası Halil Yılmaz'dı.

Oğlu Tunahan'ı parça parça etmişti başıboş sokak köpekleri. 15 defa ameliyat olmuştu yavrucak.

Acılı babaya hakaret etti kuduruklar!

Biri çocuğunu kaybetmiş, diğerinin çocuğu kafatası derisi dahil vücudunda parçalanmış yere kalmamış ve haftalarca yatakta acı çekmiş.

Bu gözü yaşlı ebeveynlere 'şov yapma' diyecek kadar alçaldı kanuna karşı koyanlar.

Hakikaten insan sevmiyorlar!

CHP-DEM ve müttefikleri TİP, Meclis'te terör estirdiler.

Medyaları da onları destekledi.

Çeteleşen mama lobileri paraları cebe indirmeye devam ediyor.

Meydanı boş buldu başıboşlar!

Yeter artık o kanun geçmeli.

Memleket, başıboşlara bırakılamaz.

Dağılın ulan!.."