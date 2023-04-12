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Medya O gelişme, Sözcü yazarını tutuşturdu! Etekleri zil çalıyor
Medya

O gelişme, Sözcü yazarını tutuşturdu! Etekleri zil çalıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-12 08:56:00 -
O gelişme, Sözcü yazarını tutuşturdu! Etekleri zil çalıyor

Sözcü gazetesinin muhalefet amigosu yazarlarından Rahmi Turan, Millet İttifakı'nda artık ayyuka çıkan kavgalara veryansın etti.

Sözcü gazetesinin muhalefet amigosu yazarlarından Rahmi Turan, Millet İttifakı'nda artık ayyuka çıkan kavgalara veryansın etti. 

"Muhalefet kanadının birbirini yememesi lâzım" diyerek "birlik" çağrısı yapan Turan, seçimleri kaybetme korkusunun tavan yaptığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Listelere tepki gösterip gürültü kopartanlara sakin olmalarını tavsiye ediyorum. İnanın ki, bunları tartışmanın zamanı değil.

14 Mayıs’ta Türkiye’yi yönetecek en ideal kadroyu seçmiyoruz. “Tek Adam Sistemi”ne son vererek Türkiye’yi yeniden demokratik düzene taşıyacak Cumhurbaşkanı’nı ve milletvekillerini seçeceğiz. Ulusun büyük sınavına 34 gün kaldı. Kısa bir zaman bu… Göz açıp kapayıncaya kadar geçer! Bu süre içinde muhalefet kanadının birbirini yememesi lâzım. Her türlü kavga, her türlü bölünme büyük hasar yaratır ve bu, ülkemize çok pahalıya patlar! Ne olur dikkatli olalım!"
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