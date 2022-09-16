O gelişme, solakları deliye döndürdü! Çatlayın patlayın e mi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve milletin büyük ilgi gösterdiği sosyal konut hamlesine istemezükçü tayfa karşı çıkmaya devam ediyor. Son olarak, PKK sevici Birgün'de köşe karalayan Yalçın Karatepe, söz konusu projeyi itibarsızlaştırma gayretine girişti. Halkın sosyal konutlara teveccühü karşısında dumura uğradığı her halinden belli olan hazımsız Karatepe, özetle şunları kaydetti:

"Bu haftanın gündemi malum: iktidar sosyal konutlar yaparak vatandaşı ev sahibi yapacakmış. Büyük bir törenle duyurdular. Toplumda bir heyecan yarattığı kesin. Zaten amaçlananın da bu olduğunu düşünüyorum: heyecan yaratsın, ilgi uyandırsın; vatandaşta oluşan bu heyecan onları seçimlere kadar idare eder.

Vatandaşın heyecan duymasını çok iyi anlıyorum. Bugün Türkiye’de, bırakın düşük gelir grubunda olanları, orta üst gelir grubunda olanlar bile ev sahibi olma hayali kuramıyorlar. Konut fiyatları uçmuş gitmiş, kiralar el yakıyor. Hal böyle olunca “ev sahibi olma umudu”nun alıcısı da çok oluyor. İktidar da bunu gayet iyi biliyor.

(...) Dün bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde yapılan açıklamaya göre bu konutlardan almak için başvuranların sayısı bir milyon 600 bine dayanmıştı. Sanırım artmaya da devam edecek. Başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Bu hızla giderse “konut çekilişine” katılacakların sayısı milli piyango yılbaşı bileti alanların sayısını geçebilir. Umut işte.

20 yıldır iktidarda olan bir parti, bu yirmi yıllık dönemde düşük gelirlilerin konut sorunun çözecek işler yapmamış ancak seçimlere sadece 8-9 ay kala bir “çözüme” girişiyor. İnandırıcı buldunuz mu? Ben bulmadım."