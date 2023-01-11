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Medya O gelişme, Kılıçdaroğlu'nu çok fena hoplattı! Sakin ol şampiyon
Medya

O gelişme, Kılıçdaroğlu'nu çok fena hoplattı! Sakin ol şampiyon

Hikmet Genç, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke koyulması karşısında nasırına basılmışçasına ayağa fırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 15:02:00 -
O gelişme, Kılıçdaroğlu'nu çok fena hoplattı! Sakin ol şampiyon

Hikmet Genç, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke koyulması karşısında nasırına basılmışçasına ayağa fırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Kafamızı bozmayın, kendi adayımızı çıkartırız" diyen HDP'ye; "Yapmayın öyle şeyler, biz beraberiz" mesajı verdiğini belirten Genç, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"By Kemal bu işe sessiz kalamazdı. Dedim; "kesin bi'şey çıkacak!.."

Reklamdaki gibi olmadı, çıktı.. "HDP'nin Hazine hesaplarının bloke edilmesi asla kabul edilemez" dedi...

HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi aparatı olduğunu bilmiyor mu?.. HDP'ye verilen her kuruşun, Kalaşnikof, mermi, bomba..vs, olarak geri döndüğünden haberi yok mu?.. Gerçi PKK'nın Suriye kolu PYD'yi de terör örgütü olarak görmüyor. Kime neyi anlatıyoruz.

"Kafamızı bozmayın, kendi adayımızı çıkartırız" diyen HDP'ye; "Yapmayın öyle şeyler, biz beraberiz" mesajı veriyor CHP...

Yalnız o işler lafla olmaz. Madem hazine yardımının bloke edilmesini 'asla' kabul etmiyorsun, işin ucundan tutacaksın. Seçimler yaklaşıyor. HDP'nin paraya ihtiyacı varsa, devlet vermiyorsa, sen borç vereceksin. Kiralık vekil veriyorsun da borç para neden verilmesin...

Seçimlerden sonra öderler.

HDP kapatılsa da sorun yok. Kandil'den tahsil edersiniz. Sezgin o işi halleder!.."

 

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