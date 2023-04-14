O gelişme, Erdoğan'ın eski danışmanını yerinden hoplattı! Rezalet ki ne rezalet

Türkiye'nin denizlerdeki gururu, mavi vatanın en güçlü bekçisi olarak Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki'de hazımsızlığa sebep oldu. Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Beki, Karar gazetesindeki "Yazık" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Türkiye’nin artık bir uçak gemisi de var, yaparsa AK Parti yapar”. Ama uçaklar, inip kalkamıyor.

“Dünyanın ilk SİHA gemisi, teslim töreninde İHA ve SİHA’lar inecek”ti. Ama gösteri uçuşu için dahi inen, kalkan SİHA görülmedi. Güvertesine konmuş vaziyetteydi.

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(...) Aceleye getirilmesi, dünyanın ilkiymiş gibi abartılı ve tutarsız sunuluşu seçim şovu telaşına bağlanıyor.

Dünyanın ilkiymiş gibi, gerçeğinden farklı gösterilmesine ne mi gerek vardı?"